Granville. Les Bretons de Soldat Louis pour le concert d'ouverture du carnaval

C'est une joyeuse bande de marins bretons qui ouvrira le Carnaval de Granville. Le groupe Soldat Louis se produira à l'occasion du concert d'ouverture du carnaval le vendredi 17 février, sous le chapiteau de la maison du carnaval Cour Chartier.

Les Loirentais naviguent depuis déjà 30 ans sur les scènes françaises pour un rock'n'roll qui distille musique rock et musique traditionnelle bretonne. Si la chanson Du rhum des femmes est la plus connue, le répertoire du groupe est aussi composé de textes plus délicats qui rendent hommage aux femmes de marins.

La première partie du concert sera assurée par les lauréats du concours "Scène amateur", ouvert aux lycéens de la région. Ils seront annoncés en janvier 2023.

Pratique. Concert gratuit. Distribution des billets, dans la limite de deux par personne, à l'office de tourisme de Granville les samedis 4 et 11 février, dès 9 heures.