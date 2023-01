Carnaval de Granville. Un groupe de jeunes Donvillais en première partie de Soldat Louis

Ils ont entre 10 et 20 ans et ils vont jouer en première partie de Soldat Louis, le 17 février, pour l'ouverture du Carnaval de Granville. Le comité d'organisation a révélé vendredi 6 janvier le groupe qui aura la lourde charge d'échauffer les festivaliers. Il s'agit de Black Pearl, tels des pirates dans la cité Corsaire.

Ces six jeunes viennent en voisins, de Donville-les-Bains et plus précisément de l'école de musique Art n'Drums. A la guitare, c'est Tom, 11 ans. Il y a ensuite trois batteurs : Mano, 10 ans, Owen, 11 ans, et Gabriel, 13 ans. Jade, 16 ans, assure le chant. Tout le groupe est coordonné par une guitariste et cheffe d'orchestre : Dorine, 20 ans.

Art n'Drums regroupe cinq écoles de musique entre Avranches, Vire, Saint-Lô, Flers et Donville-les-Bains. Il y a en tous une vingtaine d'enseignants et 600 élèves.

