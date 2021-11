Région : prix d'architecture et d'urbanisme

Les réalisations architecturales et urbanistiques contemporaines ne manquent pas en Haute-Normandie en général et dans l'agglomération rouennaise en particulier. Le grand public les connaît souvent très peu. "En lançant ce prix d'architecture et d'urbanisme de Haute-Normandie nous désirons instaurer un dialogue entre la profession et un public toujours plus large", affirmait Dany Minel, président du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) qui a travaillé pour la mise en place de ce prix, avec la collaboration de la Région Haute-Normandie, des départements de l'Eure et de Seine-Maritime, de Rouen et enfin du Ministère de la Cutlure et de la Communication. "Cette région a besoin de mieux connaître son patrimoine contemporain ; il y a des choses excellentes qui ont été faites mais qui sont pas connus suffisamment" notait Alain Le Vern, président de la Région Haute-Normandie.

Le prix sera divisé en cinq catégories : l'Habitat individuel, l'habitat collectif, les équipements publics, les équipements privés et les aménagements urbains et/ou paysagers.Il sera attribué tous les deux ans, récompensera des réalisations architecturales ainsi que des aménagements urbains et paysagers qu'ils aient été conduits par des maîtres d'oeuvres publics ou privés. Tous les architectes pourront participer à ce concours, pour peu qu'ils aient réalisé un ouvrage en Haute-Normandie.

Pour la première édition de ce prix d'architecture et d'urbanisme en Haute-Normandie, la date de réception des ouvrages devra se fixer entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2011. Le prix sera délivré en 2012.