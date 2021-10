Rouen : à la Grand'Mare, des maisons à la place des Lod's meurtriers

Le 21 mars, le bailleur social Immobilière Basse Seine (IBS) a dévoilé aux habitants de la Grand'Mare le futur visage du quartier. Mi 2015, 75 pavillons accueilleront les premiers locataires. Au total, 140 logements, dont 100 maisons et 40 logements individuels "superposés", sortiront de terre. Coût : 22,3 millions d'euros.

Adieu "Lods" maudits

"Ce projet était très attendu, reconnaît Frédéric Sure, directeur général d'IBS. Nous sommes très satisfaits de proposer du logement social en maison, ce qui n'existe pas encore à la Grand'Mare". En prévoyant des logements de deux à six pièces, le bailleur souhaite répondre à tous les besoins : jeunes couples, familles, personnes âgées. Les futurs locataires seront choisis par la Ville et la préfecture (70 logements), ainsi que par IBS et des entreprises via le 1% logement (70 logements). Immobilière Basse Seine promet déjà d'y loger en priorité les anciens habitants des Verre et acier, obligés de quitter leur quartier après la fermeture des 18 immeubles, dont 14 d'entre eux sont en cours de démolition. Qu'adviendra-t-il des quatre autres ? Une étude est menée afin de déterminer si leur mise aux normes de sécurité est possible. Si ce n'est pas le cas, ils seront probablement rasés.

"Avec les incendies, nous avons vécu des moments difficiles, confie Frédéric Sure. Nous avons beaucoup travaillé pour offrir un relogement de qualité. Je crois que nous avons pris les bonnes décisions. Nous croyons aux qualités de ce quartier !"