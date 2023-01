Argentan. L'entreprise Place du marché (ex-Toupargel) est placée en liquidation judiciaire

Coup de froid sur l'emploi à Argentan : c'est bien la liquidation de Place du marché, ex-Toupargel, que le tribunal de commerce de Lyon a finalement annoncé vendredi 13 janvier au matin, quarante-huit heures après l'audience qui s'était tenue mercredi 11.

Cette annonce met fin aux ultimes et minces espoirs des mille six cents salariés du groupe de distribution à domicile d'aliments surgelés, dont quatre-vingt-dix salariés à l'entrepôt frigorifique d'Argentan. C'est également la liquidation de deux autres sociétés (Eismann et Touparlog) qui employaient trois cents salariés.

En l'absence de candidat à la reprise de l'entreprise qui était en redressement judiciaire depuis octobre 2022, cette décision était attendue par les salariés résignés. Il s'agit là de l'un des plus importants plans sociaux en France durant ces derniers mois, après celui de Camaïeu en septembre et la suppression de mille deux cents emplois fin décembre chez Scopelec, groupe qui installait la fibre pour Orange avec une agence dans l'Orne, à Saint-Georges-des-Groseillers près de Flers.