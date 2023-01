Saint-Georges-des-Groseillers. Le groupe Circet reprend la coopérative Scopelec : plus de 1 200 licenciements

Le tribunal de commerce de Lyon a rendu sa décision, mercredi 28 décembre, quant à l'avenir de l'entreprise Scopelec, plus grosse coopérative de France et ex-sous-traitant de l'opérateur téléphonique Orange, pour la pose et la maintenance de la fibre optique. Elle a compté jusqu'à 3600 salariés, mais a perdu ce contrat. C'est donc une reprise par le groupe Circet qui s'opère, avec environ 1 250 licenciements. L'entreprise va passer de 2 300 salariés à 1 049.

Près de 50 postes supprimés en Normandie

En Normandie, Scopelec possède deux agences : une dans l'Orne, à Saint-Georges-des-Groseillers près de Flers, et l'autre dans l'Eure à Val-de-Reuil. Elle emploie actuellement près de 80 salariés. Avec la suppression de près de 50 postes sur les deux sites, l'effectif dans l'Orne et dans l'Eure ne sera plus que d'une trentaine de salariés.