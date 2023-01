Argentan. Liquidation probable pour Place du marché : "On avait espoir, mais c'est une trahison"

Une quarantaine de salariés de Place du marché, ex-Toupargel, partiront en car d'Argentan mardi 10 janvier, vers 23 heures, pour arriver à Lyon mercredi matin. Déjà, une ultime réunion de Comité social et économique était programmée mardi matin, dans le Rhône (siège national du groupe).

Alors que malgré les alertes, les difficultés de l'entreprise n'ont été confirmées aux salariés qu'avec un appel à d'éventuels repreneurs le 13 décembre dernier, l'avenir est désormais entre les mains du tribunal de commerce de Lyon qui, faute de repreneur, va très vraisemblablement prononcer la liquidation de l'entreprise de produits alimentaires surgelés livrés à domicile. Celle-ci emploie mille six cents salariés en France, dont soixante-dix dans l'entrepôt d'Argentan.

Parmi eux, Karline Geslot, 48 ans, qui travaille chez Toupargel depuis 2005. "On avait espoir, mais c'est une trahison, la direction disait que c'était la faute à l'inflation, à la Covid, à la guerre en Ukraine, jusqu'à l'annonce le 3 janvier de la probable liquidation."

Pour envisager l'avenir, les représentants du personnel argentanais seront reçus jeudi 12 janvier à 15 heures par le préfet de l'Orne. Au même moment, un rassemblement syndical sera organisé à l'appel de la CGT devant l'entreprise. Pour le maire et président de l'intercommunalité d'Argentan Frédéric Léveillé, "on doit tout faire pour permettre à un maximum de salariés de retrouver du travail à Argentan, on a lancé un appel aux autres entreprises locales dont certaines recherchent de la main-d'œuvre et on a déjà quelques retours". Mais, prévient-il, "on n'aura pas de solution pour tout le monde".