L'armée de Terre recrute pour 2023

Point sur l'armée de Terre

Dans le domaine capacitaire, elle est bénéficiaire des efforts budgétaires et industriels qui concrétisent sa transformation et sa modernisation.

Les livraisons de matériels majeurs du programme SCORPION se poursuivent également en 2023.

Force de combat dont la vocation première demeure l’engagement opérationnel, où elle doit être décisive, l’armée de Terre est aussi une institution solide au service de l’édifice national.

Véritable concentré de France, elle est plus qu’un acteur majeur des politiques nationales en faveur de la jeunesse : elle est une incarnation de la jeunesse française.

Implantée dans 80 départements, l’armée de Terre est également l’armée des territoires.



Enjeu de technicité et de compétence

Pour accompagner la transformation capacitaire en cours, l’année 2022 a été marquée par la création de l’École militaire préparatoire technique (EMPT), stratégique pour garantir la formation des techniciens dans les domaines critiques, et densifie ainsi l’offre de formation professionnelle de l’armée de Terre au profit de la jeunesse française.

L’EMPT est une école militaire délivrant une formation académique, sanctionnée par le baccalauréat, une formation professionnelle et une formation technique. Cette école, située à Bourges, forme des sous-officiers techniciens maîtrisant les nouvelles technologies déployées au sein de l’armée de Terre, notamment dans le cadre du programme SCORPION.

Cette école est ouverte aux élèves de niveau seconde générale (16 ans minimum), technologique ou professionnelle ayant un intérêt pour la technique, le numérique, la mécanique ou l’électronique. Une fois le diplôme du baccalauréat obtenu, les élèves signeront un contrat de sous-officier.

Enjeu du recrutement en 2023

L’armée de Terre a pu remplir ses objectifs de recrutement en 2022, constituant ainsi l’une des rares armées en Europe capable d’attirer près de 15 000 jeunes chaque année, malgré un contexte de rebond économique.

L’an dernier, elle a réalisé ses objectifs de recrutement et prendra de l’avance au second semestre sur 2023, en particulier pour le recrutement des officiers et des sous-officiers.

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées du Havre propose une centaine de postes à pourvoir en 2023 avec la possibilité d’effectuer une préparation militaire (immersion d’une semaine en régiment organisée lors des vacances scolaires) au profit des candidats à l’engagement souhaitant compléter leur démarche et leur réflexion.

Pour postuler, les candidats doivent répondre à certaines conditions: être de nationalité française, être âgé de 17,5 ans à 32 ans (29 ans pour les sous-officiers, 30 ans pour les militaires du rang), avoir accompli la Journée Défense Citoyenneté et avoir été reconnu apte médicalement lors des évaluations. En fonction des compétences et des diplômes : trois cursus de recrutement sont proposés (militaire du rang, sous-officier ou officier).

Rendez-vous sur le site ou l'appli sengager.fr.

Une plateforme ambassadeurs, sur la même interface, permet également de poser des questions ou de dialoguer avec des soldats combattants comme techniciens.



Cirfa Le Havre

232 boulevard de Strasbourg 76 600 Le Havre

Tél. 02 35 19 71 80.