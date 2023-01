[Dossier] Orne. Consommation : les bons plans pour dépenser moins

U bon plan pour baisser son ticket de caisse alimentaire : fréquenter des boutiques antigaspi, comme celle de l'AIFR du Bocage, à Flers.

"L'AIFR du Bocage est un chantier d'insertion qui accompagne deux cents personnes en retour vers l'emploi, explique Dimitri Lecocq, chargé de projet. Beaucoup ne se nourrissent pas bien, ont des difficultés financières, fréquentent les associations caritatives, d'où la mise en place d'une boutique alimentaire pour les aider."

Une boutique ouverte à tous

L'AIFR avait déjà une boutique de repassage et de couture, ouverte à tous. La boutique alimentaire y a été accolée. D'abord pour vendre les produits issus du maraîchage de l'AIFR. Puis, avec des produits à Date limite de consommation (DLC) courte fournis par les grandes surfaces, vendus à bas prix. En décembre par exemple, du fromage pour raclette vendu 4,50 € dans le commerce y était proposé à un euro.

"On permet à tous de bénéficier de ces produits, aussi bien quelqu'un de l'AIFR qu'un cadre supérieur, le but est de limiter le gaspillage alimentaire. Mais cette boutique n'en est qu'à son démarrage, insiste le chargé de projet. La gestion de ce magasin permet à l'AIFR de diversifier la qualification de ses salariés qui sont en insertion." Depuis l'été dernier, jusqu'à quatre-vingts clients sont parfois venus lors de grosses livraisons. Il s'agit désormais de multiplier les partenariats pour que cela devienne de plus en plus régulier, notamment avec les grosses entreprises d'agroalimentaires du territoire, en circuits courts. Mais l'inflation touche tous les consommateurs, et les grandes surfaces ont ouvert leurs propres rayons de produits à DLC courte, compliquant ainsi l'approvisionnement de la boutique AIFR. D'où une plateforme logistique d'approvisionnement qui se met en place, en commun avec d'autres associations caritatives locales. L'AIFR veut également faire de la récup auprès des petites épiceries et des restaurateurs locaux qui peuvent défiscaliser ce qu'ils transmettent au secteur caritatif, d'autant que la réglementation évoluant, avec le Grenelle de l'environnement mais aussi avec la loi Anti gaspillage économie circulaire, ils n'auront bientôt plus le droit de jeter de nourriture à la poubelle.

Des projets pour 2023

"On souhaite multiplier ce type de boutique sur tout notre territoire du Bocage", prévoit Dimitri Lecocq, qui est à la recherche de partenaires et de mécènes pour mener ses projets à bien. Le chargé de projet a aussi la volonté de créer une structure de transformation pour mettre en bocaux les produits du maraîchage de l'AIFR et permettre ainsi à chacun de manger des légumes, y compris hors saison.

La boutique de l'AIFR est également un point de distribution de Too good to go et de Freshopp, enseignes nationales de vente de produits antigaspi : "On a notamment eu des barres de céréales pour les sportifs ou du saucisson vendu pas cher." Le consommateur doit aller réserver et payer les produits sur les applis de ces enseignes, puis il vient retirer ses achats à l'AIFR.

Pratique. AIFR Bocage, 10 rue Nationale à Flers, ouvert à tous du lundi au samedi.