[Enquête] Orne. Une nouvelle chance pour ceux qui sont éloignés du monde de l'emploi

À Alençon, Espace-Propreté accompagne vers l'emploi des hommes et des femmes qui s'en étaient éloignés.

Il y a quatre ans, Xavier Prévost était responsable qualité dans le secteur aéronautique. "Sur mon dernier projet, il y avait cent vingt personnes pour l'aviation civile, mais aussi militaire." On n'en saura pas davantage, secret-défense. Les projets grandissent, entraînant toujours davantage de travail, puis c'est le burn-out : "Je n'y arrivais plus, je me suis évanoui quelques fois." Tout s'effondre. Une grosse dépression. "C'était mental, j'ai tout plaqué." Il change de région, arrive en Normandie. "Dans la première phase, ça va parce que j'ai touché les indemnités de chômage. La seconde phase, j'ai commencé à me poser des questions parce que je n'arrivais pas à retrouver une position sociale et la troisième phase, c'est le RSA, et ça devient très compliqué." Depuis un an, Xavier essaie de reprendre pied en se réinsérant dans l'emploi. "J'ai trouvé une femme qui m'aide beaucoup, et sa famille qui me supporte beaucoup aussi, ça a été le début de ma reconstruction."

Renaître, en mission d'insertion

Puis, "il y a eu une l'agence ID'EES-Intérim qui m'a aidé, qui m'a orienté vers Espace-Propreté et petit à petit, j'essaie de me remettre au travail. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'heures, je suis en insertion. Ce sont des contrats sur deux ans, pas plus. J'ai un projet qui est de m'installer en tant qu'apiculteur, mon employeur est au courant. Ça tombe bien, je pense que ça va me prendre deux ans pour devenir autonome et concrétiser cette entreprise en créant mon propre emploi." Après son burn-out, pas question pour Xavier Prévost de retourner dans l'aéronautique qui, entre-temps, a subi de plein fouet la crise de la Covid-19. Et puis, l'envie de changer : "Cette période a fait mûrir mon projet, j'ai vraiment envie d'autre chose. Mais je reviens de loin, il faut que je me reconstruise d'abord, deux ans devraient me permettre d'y arriver."

Se reconstruire en lavant les sols

C'est de bon matin, alors qu'il lavait le sol du supermarché Carrefour Market près de la gare d'Alençon, que nous avons rencontré Xavier. "Quand les clients arrivent dans un magasin d'alimentation, ils s'attendent à ce que ce soit propre et j'en ai la responsabilité. Quand j'étais chef de projet à la tête d'une équipe de plus de cent personnes, il y avait des ouvriers avec un vrai savoir-faire, qu'on ne néglige pas dans une équipe. Ce sont eux qui bossent, chacun est indispensable, je n'aurais rien été sans eux, l'encadrement est juste là pour organiser. Ici, c'est pareil, aujourd'hui je passe le balai et ça ne me pose pas de problème."

Xavier estime qu'il a beaucoup de chance d'être soutenu par son amie et ses proches. Beaucoup de chance aussi de l'excellent accueil lorsqu'il s'est présenté chez Espace-Propreté, "vraiment bienveillant, de bon conseil, tous les moyens donnés à disposition pour travailler". Une fierté pour lui "plutôt que de rester à ne rien faire". Dans sa tête, son projet continue de mûrir : quand ça ira mieux, il va s'installer avec deux cents ruches sur trois terrains différents, dont un principal dont il sera le propriétaire.

On lui donne volontiers rendez-vous pour la première récolte de miel, dans un peu plus de deux ans…