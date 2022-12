Orne. Seconde main : "On a des articles en moyenne à 3 euros"

À l'approche des fêtes de fin d'année, le recours aux articles de seconde main ne faiblit pas. Le marché de l'occasion n'en est pas à son coup d'essai : en 2021, 91 % des Français ont acheté un bien de seconde main, selon une étude menée par KPMG, un réseau de conseil et d'audits, et la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD). Dans l'Orne, la tendance semble se confirmer. L'association d'aide à l'insertion à l'emploi AGIR gère deux boutiques de prêt-à-porter de seconde main La Redingote, une à Flers et une Alençon. Fabien Lemaître, à la tête de l'organisme, recense une hausse constante de la fréquentation dans les boutiques.

Le prix, l'écologie, l'originalité

À La Redingote, certains viennent avec une idée claire de ce qu'ils recherchent, d'autres viennent se faire plaisir et se lancer tenter par des articles coup de cœur. Avec un prix moyen de 3 € par article, les paniers ne peinent pas à se remplir. À l'approche des fêtes, des rayons sont dédiés à Noël et au Nouvel An. Des robes à paillettes et des costumes aux couleurs du père Noël occupent les portants de vêtements. Même un petit stand de jouets neufs à petits prix a été installé à l'entrée. De quoi séduire la clientèle et son porte-monnaie. Sous sa casquette de directeur de l'association, Fabien Lemaître voit la hausse de fréquentation, dans un premier temps "comme une réponse aux nouveaux aménagements des boutiques". Après l'incendie du 14 août 2020 qui a ravagé le local près du Château à Flers, l'association a dû se résoudre à trouver un nouveau bâtiment. Elle est installée rue de la Chaussée depuis novembre 2020.

À Alençon, un changement d'envergure a été opéré il y a un peu plus d'un an. La boutique créée en 1990 rue du Mans a déménagé avenue Leclerc. La superficie du local est ainsi passée de 150 m2 à 400 m2. Autres raisons de l'affluence selon Fabien Lemaître : les petits prix et la démarche écologique.

La solidarité

Le troisième point fort de La Redingote résiderait dans son engagement. L'association AGIR est spécialisée dans l'aide à la réinsertion par l'emploi. Les boutiques de La Redingote de Flers et Alençon emploient une soixantaine de salariés en contrat de réinsertion. C'est le cas d'Océane Toussain, 27 ans, employée depuis trois mois. "Je teste un nouveau secteur, celui de la vente, ça me plaît bien", déclare jeune Alençonnaise. Elle a été recrutée après que Pôle emploi l'a mise en relation avec AGIR. Pour sa collègue, Anne Blin, 59 ans, à La Redingote depuis deux mois, cet emploi est un nouveau souffle. "Après 25 ans à l'accueil dans un camping, j'ai enchaîné les petits jobs, mais personne ne voulait me recruter en raison de mon âge, confie la conseillère en vente, la gorge nouée. Travailler ici, c'est le top pour moi, c'est l'épanouissement total."

L'association emploie au total près de 200 personnes dans ses différents secteurs d'activité : l'entretien et la propreté, la restauration ou encore le textile. Tous les bénéfices de l'organisme sont réinjectés dans la structure. Cette année, AGIR a atteint 86 % de réussite de retour vers l'emploi ou la formation.