La Ferté Macé. Hervé Breton, un citoyen engagé au service du bien-être collectif

Toujours motivé et de bonne volonté, Hervé Breton, 47 ans, est une source d'inspiration. Sur la tête de ce Fertois, de nombreuses casquettes : chargé d'accessibilité au festival Les Bichoiseries, multitâches au sein d'APH France handicap, informaticien pour les Restos du cœur, réparateur d'ordinateurs pour Les Fourmis Fertoises… Il a fait de son handicap sa force, et de sa citoyenneté un outil pour défendre l'intérêt général.

Un battant

Adolescent, Hervé Breton voulait être vétérinaire. À "l'âge ingrat", il souhaitait déjà se consacrer aux autres. Un rêve avorté en raison de son ataxie spinocérébelleuse, une maladie génétique qui touche le cervelet et qui entraîne des troubles de la coordination et de la synchronisation des mouvements. Mais le Fertois n'a pas lâché l'affaire. Il s'est orienté vers une formation technico-agricole. Une fois encore, cela lui a été refusé par la médecine du travail. Il s'est alors rabattu sur l'informatique, mais il a dû renoncer à ce travail qui lui causait des douleurs musculaires. Un moment de grande remise en question. "Je me suis demandé quelle pouvait être ma place dans la société, se rappelle Hervé Breton. Dans ces cas-là, soit tu fais le deuil de ta maladie et tu avances, soit tu t'effondres."

Le combat d'une vie

En 2014, lors du championnat du monde équestre qui se déroule en Normandie, c'est le déclic. "À cette époque, si tu n'étais pas en fauteuil roulant, tu n'étais pas handicapé", rapporte-t-il. Deux heures à rester debout par manque de place assise ou pour faire la queue pour aller aux toilettes, un véritable calvaire pour une personne qui peine à rester debout. "Quand je suis revenu, je me suis dit que plus jamais les gens ne vivraient ça", assure-t-il avec conviction.

Son combat commençait : Hervé Breton, devenu bénévole à l'association Mafio'Zik il y a 17 ans, se battrait pour l'accessibilité. Accès au site, plateforme dédiée, toilettes adaptées, sac à dos à vibrations et traduction des musiques en chansigne… Il a participé à faire du festival des Bichoiseries l'un des événements normands les plus accessibles aux personnes en situation de handicap.

Des projets, le Fertois en a des dizaines en cours. Cette force qui le guide devient une source d'inspiration pour qui le côtoie : "Je prouve que l'on peut faire des choses, même avec un handicap, déclare le quadragénaire. Il ne faut pas s'interdire d'entreprendre, au contraire, on a tous quelque chose à apporter aux autres."