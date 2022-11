Alençon. Le Mobil'APF, un bus itinérant pour les personnes en situation de handicap

À l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, le bus itinérant de l'association départementale de l'APF, qui accompagne les personnes en situation de handicap, était à Alençon lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 novembre. Pas à n'importe quel endroit : sur le parking de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Un lieu stratégique pour rencontrer les personnes, mais aussi pour remplir un autre type de mission…

Points "handi-droits" et "RePairs aidants"

Les missions premières du Mobil'APF consistent à informer, écouter et orienter les personnes en situation de handicap ou les aidants. Le bus dispose de deux mallettes dans lesquelles est rangé du matériel numérique. Au-delà de se déplacer en milieu rural, le véhicule permet aussi de proposer des formations individuelles aux outils numériques. C'est Clément Marie, conseiller numérique à APF, qui porte cette casquette. Il se déplace chez les personnes pour les former aux outils numériques. Présent ce mercredi sur le parking de la CPAM, le Mobil'APF a permis à des personnes comme Salim Orabi, aveugle depuis un an et demi à la suite d'un accident de fonderie, de découvrir l'association.

Ecoutez ici : Salim Orabi, qui découvre le bus APF Impossible de lire le son.

Lundi et mardi, l'association est venue pour une mission particulière : former le personnel de la CPAM à l'accueil et à l'écoute des personnes en situation de handicap. L'occasion de montrer les difficultés rencontrées, notamment d'accès au bâtiment, par les usagers en fauteuil roulant. Sous la forme de jeux, une seconde journée, organisée mardi, a permis de mettre en situation différents types de handicap. Ces interventions d'APF ont été organisées avec la CPAM, signataire de la Charte Romain Jacob.

Clément Marie est conseiller numérique à l'association APF.

La Charte Romain Jacob

La Charte Romain Jacob porte le nom d'un jeune homme décédé à la suite d'un manque de soins médicaux en raison de son handicap. Depuis sa création en 2014, elle a pour vocation d'améliorer l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Le 4 octobre dernier, à Alençon, la charte a été signée par les acteurs médicaux de l'Orne ainsi que par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées.

De nombreux projets en cours pour l'APF…

Jusqu'au 14 décembre, les personnes en situation de handicap de plus de 16 ans ont la possibilité de participer au concours "Cap ou pas cap", organisé par l'antenne régionale de l'APF. La personne qui remportera le concours sera accompagnée dans la mise en place d'un projet innovant de A à Z.

Ecoutez ici : Olivier Lagunegrand, chargé de projet APF Orne Impossible de lire le son.

Un autre projet se prépare chez APF. En février 2023, "Repairs aidants" arrive à la Maison des aidants de Flers. L'objectif est de proposer des formations autour des aides à apporter aux personnes en situation de handicap.