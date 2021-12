Rouen : l'épicier qui défend le terroir

Vous y trouvez une cave à vins, dont certains “bios”, ainsi que de nombreux produits alimentaires secs : caramels de pommes dieppois, miel produit dans l’Eure, confitures provenant d’une ferme de Jumièges (issues de l’agriculture raisonnée), farines et riz bio, soupes, pâtés…

Xavier Perchepied, l’épicier, tenait à “faire davantage connaître les produits normands”. Il a conclu un partenariat avec le groupement d’exploitations “Les Fermes d’ici”, permettant de commander sur leur site des produits frais et de saison, livrés au magasin tous les jeudis (les commandes peuvent être passées jusqu’au mardi soir). Une initiative alliant un bon rapport qualité/prix, la découverte des produits locaux et la protection de l’environnement.

Pratique. Maison Pinel, 11, place Jacques Lelieur, Rouen. Ouvert le lundi de 14h30 à 19h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 13h30 et de 14h à 19h30. Tél. 09 50 70 43 92.