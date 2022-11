[Vidéo] Le Havre. Pour faire fuir les étourneaux, la Ville expérimente l'effarouchement sonore

Au Havre, les étourneaux offrent un superbe spectacle, chaque automne, au crépuscule. Mais ils représentent aussi une nuisance olfactive et sonore pour les riverains… Sans parler des rafales de guano que risquent les automobilistes qui ont le malheur de se garer sous les arbres où nichent ces oiseaux migrateurs.

Matin et soir

La Ville du Havre annonce donc, mardi 22 novembre, qu'elle débute une expérimentation pour effaroucher les colonies d'étourneaux qui nichent dans plusieurs secteurs de la ville basse. "Cette expérimentation implique l'utilisation de pistolet d'alarme et d'enceinte reproduisant des cris du geai afin d'effaroucher les étourneaux et les contraindre à quitter leurs dortoirs", précise la mairie. Les sites visés seront la place Albert-René, la place du Vieux-Marché, la rue Général-Faidherbe et le parking Honegger.

L'équipe d'intervention passera deux à trois fois chaque soir sur les différents sites, à partir de 17 heures. Le matin, un passage sera réalisé avant le lever du soleil, "afin de réveiller les étourneaux et les contraindre à partir". Ces interventions seront réalisées jusqu'à jeudi 24, voire vendredi 25 novembre si nécessaire.

Ce type d'effarouchement sonore est déjà utilisé par plusieurs villes en Normandie, notamment à Caen (Calvados) ou à Cherbourg (Manche).