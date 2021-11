Caen. Pluies de fientes : les étourneaux sont de retour !

Vous les entendez, vous les sentez, et vos voitures gardent des traces de leurs passages. À Caen, les étourneaux sont de retour. Comme chaque année à la même période, ces oiseaux migrent de l'Europe de l'est et de la Russie vers l'ouest. Pour de nombreux riverains, ces oiseaux sont une source de nuisances. Preuve en est sur les pare-brise des voitures garées sous les arbres en centre-ville. "S'ils arrivent en ville, c'est parce qu'ils recherchent un endroit en sécurité. Les villes ont un dôme de pollution, c'est-à-dire un dôme de soufre qui augmente la température de deux degrés comparé à la campagne environnante", explique James Jean-Baptiste, ornithologue au sein du Groupe ornithologique normand. Ce phénomène de migration est tout à fait normal et "il n'y a rien à faire, si ce n'est de baisser la pollution en ville".

Les étourneaux laissent des traces de leur passage à Caen.

La Ville a mis en place une campagne d'effarouchement à partir de ce lundi 15 novembre. Autre problème et non des moindres : au niveau des exploitations agricoles. "L'hiver, les étourneaux recherchent des ressources alimentaires et notamment des graines molles qui se trouvent dans les semis de blé, et donc ils s'abattent sur des parcelles et peuvent les ravager", comme l'explique David Philippart, directeur de Fredon Normandie, organisme à vocation sanitaire pour le végétal.

Là aussi, des campagnes d'effarouchement ont lieu, "en associant des détonations et des lasers".