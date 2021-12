Accident mortel à Saint Etienne du Rouvray

Le drame s'est produit sur la CD18E. Le conducteur d'une Peugeot 406 a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il se trouvait sur la bretelle quittant la Sud II pour rejoindre l'A13. L'automobile a alors traversé une surface herbeuse pour finir sa course en percuttant un terre-plein bétonné.

Le passager, âgé de 29 ans et résidant à Argentan, a été tué sur le coup. Le conducteur, âgé de 25 ans et frère de la victime, blessé, a été transporté au CHU. A sa sortie il a été placé en garde à vue. La route étant dégagée et la chaussée sèche, la police avance comme hypothèse la plus probable une vitesse excessive comme cause de cet accident.