Saint-Etienne-du-Rouvray : une jeune fille renversée, la bagarre éclate

Le choc a eu lieu devant le lycée Le Corbusier, à Saint-Etienne-du-Rouvray, jeudi 29 novembre, vers 17h30. Une jeune adolescente a été renversée par une voiture. Lorsque la police est arrivée, elle se trouvait au sol, mais consciente.

Sur place les forces de l'ordre voient un jeune homme de 18 ans, affolé, qui dit être le conducteur de la voiture. Un autre, derrière lui, se met à crier et tente de le frapper. Il s'agit du frère de la jeune victime. Son père, sur les lieux également, essaie d'empêcher la police de maîtriser son fils. Tous les deux, âgés de 47 et 21 et résidant à Saint-Etienne-du-Rouvray, seront finalement interpellés.

La jeune fille a été blessée aux jambes et au bassin. Ses jours ne sont pas en danger. Elle a été emmenée à l'hôpital.