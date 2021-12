Rénovation des lignes de métro, place à la rive gauche

Après avoir bloqué la circulation pendant plus d’un mois au niveau du pont Jeanne d’Arc sur la rive droite, les travaux du réseau de métro-bus ont migré de l’autre côté de la Seine, rive gauche. Conséquence : la circulation est interrompue entre les quais Cavelier-de-la-Salle et Jean Moulin pendant tout le mois d’août et ce jusqu’au dimanche 4 septembre prochain. A cette occasion, une déviation a été mise en place. Les automobilistes sont invités à passer par le cours Clemenceau ou par le boulevard de l’Europe.