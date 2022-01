Miss Calvados élue ce jeudi !

Ce jeudi, le comité Miss France de Geneviève de Fontenay fait une halte à Caen, aux Galeries Lafayette, en plein coeur de ville. L'élection aura lieu entre 18h et 21 h (entrée libre). « Les candidates défileront avec des vêtements du magasin et avec les maillots officiels du comité. » , explique Bernard Pichard, délégué régional. En 2008, elle avait été douze à se présenter. « Les jeunes femmes doivent habiter le Calvados, avoir 18 ans ou plus et 24 ans maximum, le 5 novembre prochain. Elles doivent également mesurer plus d'1,70 m. » , précise t-il. Le jury paritaire sera composé de personnalités locales. « Le Calvados est un département qui apporte toujours beaucoup de satisfaction. » , estime Bernard Pichard. Le lot de critiques et de polémique provoqués par des photos dénudées d'anciennes Miss France importe peu au délégué régional. « J'entretiens d'excellents rapports avec Geneviève de Fontenay. Il y a un règlement. Lorsque les jeunes filles se présentent, elles signent. Elles n'ont qu'à l'appliquer. Elles savent à quoi elles s'exposent. Il n'y a pas besoin de montrer ses fesses pour être belle. Geneviève essaie de préserver la classe et la dignité des Miss. » A l'issue de l'élection départementale, la Miss Calvados participera à l''élection de Miss Basse-Normandie et peut-être au concours de Miss France. La dernière Bas-Normande à avoir réussi ce challenge était Cindy Fabre, élevée au rang de plus jolie femme de France en 2005.



Renseignements et dépôt de candidature au 06 72 78 21 59.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire