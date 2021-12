Des étoiles plein les yeux avec le cirque Zavatta

Les 15 camions du cirque Achille Zavatta fils sont arrivés il y a quelques jours à Tourville-la-Rivière. On aperçoit de loin le sommet rouge du vaste chapiteau qui a vu et voit encore passer tant de pirouettes, d'animaux et d'exploits. Aller voir un spectacle de cirque c'est entrer dans un autre monde fait de paillettes, d'animaux exotiques et de suspens. Cette année, la troupe présente un nouveau spectacle autour du thème "Le féérie des Indes". Pendant deux heures, les membres de la troupe exécuteront des numéros aussi divers que variés : de la jonglerie aux cordes lisses en passant par les clowns qui ne manqueront pas de ravir les plus jeunes. Une des particularités du cirque Achille Zavatta fils, est qu'il propose deux numéros avec des fauves dont l'un avec des tigres blancs. "Nous sommes très peu de cirque en France à présenter un spectacle de fauves avec des tigres blancs", explique l'un des membres du cirque. Une raison supplémentaire d'entrer sous le haut chapiteau.

Il est possible de voir les animaux du cirque (il y en a 80) tout au long de la journée. Le zoo est ouvert au public et d'accès gratuit.

Pratique. Cirque Achille Zavatta fils, parking de Toys'R'us, à Tourville la Rivière. Spectacle à partir du vendredi 12 août jusqu'au dimanche 21 août, tous les jours à 18h, excepté les dimanches à 16h. Pour deux places achetées, une place enfant sera offerte sur présentation de cet article.

(Photo : Cirque Achille Zavatta Fils)