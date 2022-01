Les tigres blancs en vedette

C’est l’occasion pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir les joies du cirque. On aperçoit de loin le sommet rouge du vaste chapiteau qui a vu et voit encore passer tant de pirouettes, d’animaux et d’exploits. Aller au cirque c’est entrer dans un autre monde fait de paillettes, d’animaux exotiques, de suspens. Cette année, la troupe présente un nouveau spectacle, “La féérie des Indes”. Pendant deux heures, les numéros aussi divers que variés s’enchaînent : de la jonglerie aux cordes lisses en passant par le clown. Une des particularités du cirque Achille Zavatta fils est qu’il propose deux numéros avec des fauves dont l’un avec des tigres blancs. “Nous sommes très peu de cirque en France à présenter un tel spectacle”, explique l’un des membres du cirque. Une raison supplémentaire d’entrer sous le haut chapiteau.



Pratique. Cirque Achille Zavatta fils, parking de Toys’R’us, Tourville-la-Rivière. Spectacle du jeudi 25 au lundi 29 août à 18h, sauf dimanche 28 août à 16h. Tarif : 10 € pour les enfants et les adultes, en gradin ; un supplément sera demandé pour les loges. Ménagerie ouverte gratuitement au public tous les jours.