Le cirque Amar en met plein les yeux

Le cirque Amar investit les quais bas rive gauche à Rouen pour son nouveau spectacle : “Plein les yeux.” La poésie et les prouesses seront au rendez-vous. Sous le nouveau chapiteau, capable d’accueillir 2 500 personnes assises, les animaux et les numéros vont s’enchaîner. Petits et grands pourront découvrir la beauté des tigres, des éléphants ou des chevaux et rire aux pitreries du clown colombien Versace ou encore admirer les trapézistes volants.



Pratique. Cirque Amar, Quais bas rive gauche. Vendredi 2 septembre, à 20h30 ; samedi 3, à 15h et 18h ; dimanche 4, à 14h30 et 17h30 ; mardi 6, à 20h30 et mercredi 7, à 14h30 et 17h30. Points de vente habituels ainsi qu’aux caisses du cirque Amar à partir de 10h. Tarifs pour les adulte de 16 à 32 €, de 13 à 27 € pour les enfants de 2 à 12 ans.

Visite de la ménagerie et des installations, tous les jours, de 10h à 19h, sauf le dernier jour de 10h à 16h ; tarif unique : 2 €.