Rentrée : comment gérer leur stress

“Le stress est normal, explique Claudine Chazot, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent à Rouen, parce que l’on va vers quelque chose d’inconnu, et l’on se pose alors mille questions.” Pour de nombreux enfants, ces moments de passage sont plutôt stimulants, mais pour un petit nombre d’entre eux, ils se chargent d’angoisse.



Préparer l’enfant

Les plus petits pleurent souvent lors de leur première rentrée. Rien d’anormal à cela si la scène ne se répète pas tous les matins durant des semaines, voire des mois. Car c’est alors le signe que l’enfant n’est pas prêt psychiquement à quitter sa “base de sécurité” qu’est sa famille. “La comparaison peut faire sourire mais c’est comme pour un entretien d’embauche. Une rentrée, ça se prépare !” Pour atténuer cette appréhension, le meilleur moyen est d’en parler avec lui afin qu’il puisse se représenter ce qui va se passer. “Surtout, il faut éviter de lui dire qu’on sera triste lorsqu’il ira à l’école car il pourrait ne pas avoir envie de s’y rendre, sachant ses parents dans cet état.”



Pour l’entrée en CP, c’est-à-dire “à la grande école”, si le changement est réel, accumuler les mises en garde à l’approche de cette rentrée est contre-productif. “Il faut faire confiance à l’enfant et ne pas en faire des montagnes. Plus les parents sont anxieux, plus ils créent de l’anxiété chez leur enfant.”



Au collège, l’autonomie - psychologique et physique - donnée à l’enfant est de plus en plus grande. “Cette autonomie s’acquiert tout au long de la petite enfance. La meilleure des préparations pour ces rentrées, quelle que soit la classe, est d’aider l’enfant à construire son autonomie.”

Pour les parents, préparer son enfant à ces différentes étapes de la scolarité se fait jour après jour. Et surtout “si l’enfant voit ses parents sereins, il partira tranquille à l’école !”