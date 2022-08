Sécheresse. Plus de 500 hectares brûlés pendant l'été dans le Calvados

Comme la Gironde mais dans des proportions moindres, le Calvados a été victime de plusieurs feux liés aux fortes chaleurs depuis le début de l'été. Le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados fait le bilan. "Depuis le 18 juin, 550 hectares ont été brûlés", résume Christophe Auvray, directeur du Sdis.

Plus de 150 incendies

Les pompiers du Calvados sont intervenus sur plus de 150 incendies, soit 15 fois plus qu'à l'été 2021, aussi bien nombre d'interventions que de surfaces détruites. Néanmoins, ce chiffre est à nuancer, puisque la période estivale l'an dernier avait été plus pluvieuse.

Ces feux concernent notamment des espaces naturels comme les champs ou des sous-bois à hauteur de 95 %. Aucune forêt n'a été touchée par les incendies. L'incendie le plus important est celui de Condé-sur-Ifs, qui a ravagé 230 hectares de culture mardi 19 juillet.

Et pour la première fois cette année, les pompiers du Calvados se sont déplacés pour prêter main-forte aux départements voisins.

Cinq départs ont ainsi été organisés dans le Finistère, à la forêt de Brocéliande, en Mayenne et dans le Maine-et-Loire, ce qui représente environ une soixantaine de pompiers mobilisés. Chaque déplacement s'effectuait avec deux véhicules incendie et un véhicule logistique, "tout en restant autonomes avec nos moyens", précise Christophe Auvray.