Vague de chaleur. La Normandie placée en vigilance orange pour canicule

Les températures sont à la hausse en Normandie. Et alors que Météo France avait placé à 16 heures, ce samedi 16 juillet, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche, l'Orne et l'Eure en vigilance jaune pour canicule, les cinq départements normands sont désormais en vigilance orange ce dimanche 17 juillet. Selon les prévisions météorologiques, les 30 degrés seront atteints un peu partout dans la région ce dimanche 17 juillet. 40 degrés pourraient être enregistrés ce lundi 18 juillet. Les préfectures des différents départements rappellent "d'éviter les efforts physiques, de boire régulièrement de l'eau, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes, de fermer ses volets et d'être attentifs aux personnes vulnérables".

Une bouffée d'air exceptionnellement chaud balaie le pays du golfe de Gascogne à la mer du Nord entre ajd et mardi. Chaleur exceptionnelle et vent soutenu sur l'arc atlantique demain et nuit suivante avt un rafraîchissement brutal mardi. MaJ des prévisions ci-dessous. #canicule pic.twitter.com/yoVAgyOKwD — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 17, 2022