Sécheresse. Encore de nombreux départs de feux dans l'ex-Basse-Normandie

Calvados, Manche, Orne, les trois départements connaissent la sécheresse et ont au moins une partie de leur territoire qui a passé le seuil de crise. Avec cette sécheresse, les feux partent rapidement. Dans la Manche, depuis le début du mois de juillet, les sapeurs-pompiers sont sortis 223 fois pour des incendies et 91 hectares ont brûlé. Encore ce mercredi 10 août, les secours ont été largement mobilisés dans l'ex-Basse-Normandie.

Manche

Dans la Manche, un premier feu s'est déclaré près de Barneville-Carteret, vers midi. Un engin de travaux publics a arraché un câble électrique. En retombant sur le sol, le câble a provoqué un début d'incendie à la végétation. Le feu a été rapidement maîtrisé avec une lance à eau. Quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Un autre a eu lieu près de Mortain-Bocage, dans le sud-Manche, en début d'après-midi. Là, c'est un transformateur électrique en surchauffe qui a provoqué un incendie. Le feu s'est propagé à la végétation : deux hectares de récoltes sur pied et de broussailles ont été brûlés. Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec dix pompes. L'électricité a été coupée pour environ 400 habitations. L'intervention des 28 sapeurs-pompiers a duré environ trois heures. Environ 1,5 hectare de végétation a brûlé dans un champ moissonné et en sous-bois en milieu d'après-midi à Saint-Aubin-les-Préaux, près de Granville. Les 19 sapeurs-pompiers sont intervenus avec de huit pompes. Lors d'un feu d'herbes en sous-bois, c'est une surface de 800 m2 qui a été brûlée. Deux pompes ont été déployées pour éteindre le sinistre à Moyon-Village, près de Saint-Lô. En tout, il y a eu neuf départs de feu dans la Manche.

Calvados

Dans le Calvados, à Maizet près de Caen, en milieu d'après midi, un feu s'est déclaré dans un sous-bois. Cinq hectares ont brûlé. L'action des secours a permis de préserver 10 hectares de sous-bois et de protéger trois habitations. Un hélicoptère de la Sécurité civile a fait une reconnaissance aérienne. Quinze véhicules et environ 45 sapeurs-pompiers de huit centres de secours étaient présents sur les lieux. En fin de journée, un feu d'herbes sèches s'est propagé à un sous-bois à Curcy, vers Villers-Bocage, et a parcouru trois hectares.

Toujours en fin de soirée, à Estry près de Vire, un feu de broussaille, pris sur une surface d'environ 3 000 m2, a menacé une habitation. Le propriétaire a été relogé par la mairie de Vassy.

Orne

Dans l'Orne, à Heloup, à côté d'Alençon, c'est une maison d'habitation qui est partie en fumée mercredi après-midi. 16 pompiers sont intervenus pour maîtriser le sinistre qui n'a pas fait de blessés. Deux personnes doivent être relogées.