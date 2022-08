Seine-Maritime. Les pompiers luttent contre un vaste feu de végétation

L'opération sera longue, prévient déjà le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. Plus d'une cinquantaine de pompiers avec 25 engins, dont l'hélicoptère Dragon 76 et un drone, sont mobilisés pour lutter contre un vaste feu de végétation à Montérolier, dans le pays de Bray.

À 15h15, ils annonçaient que la superficie du feu était estimée à 40 hectares et qu'il se propageait au Bois brûlé et au bois Le Fontenil.

Un sapeur-pompier a été légèrement blessé au cours de l'opération.

Avec la chaleur et la sécheresse, le risque d'incendie est très élevé en ce moment en Seine-Maritime.

L'Office national des forêts a d'ailleurs pris des mesures pour limiter les risques de départs de feu liés à la sécheresse.

La préfecture a de son côté interdit l'usage de feux d'artifice pour les particuliers.