Seine-Maritime. Les tirs de feux d'artifice suspendus jusqu'au 15 août

En raison des vagues de chaleur attendues dans les prochains jours, Météo France évalue le risque d'incendie de "sévère" à "très sévère" dans le département de la Seine-Maritime.

Ces conditions météorologiques impliquent la prise de mesures de prévention afin d'éviter tout départ de feux liés aux tirs de feux d'artifices, dans le cadre des festivités du 15 août.

Assurer la sécurité publique

Ainsi, "afin d'assurer la sécurité publique et la préservation de l'environnement, Pierre-André Durand, préfet de la Région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a pris un arrêté d'interdiction d'usage et de tir des feux d'artifices, ainsi que de lâcher de lanternes volantes (dites aussi lanternes célestes, chinoises et thaïlandaises) dans le département à compter d'aujourd'hui et ce jusqu'au lundi 15 août 2022 inclus", précise la préfecture dans un communiqué.

Attention : cette interdiction ne s'applique pas aux spectacles pyrotechniques tirés par des artificiers titulaires d'un certificat de qualification en cours de validité.