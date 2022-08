Normandie. Risque de feux : plusieurs forêts sous restriction

Pour limiter les risques de départs de feu liés à la sécheresse, l'Office national des forêts (ONF) prend des mesures avant le week-end du 15 août. Ainsi, ces jeudi 11 et vendredi 12 août, les travaux mécanisés sont interdits ainsi que les manifestations rassemblant du public. Les routes forestières ouvertes à la circulation automobile sont fermées, y compris pour l'exploitation forestière. La promenade n'y est pas interdite.

Une vingtaine de forêts concernées

Plusieurs forêts domaniales des cinq départements normands sont concernées par un risque très sévère : celle de Saint-Sever dans le Calvados, les forêts de Vesly-Pissot et Mingrey dans la Manche, celles d'Andaines, Tinchebray, Ecouves, Bourse, Pin, Gouffern, Saint-Evroult dans l'Orne. En Seine-Maritime, cela concerne les forêts de Brotonne et du Trait-Maulévrier à l'ouest de Rouen, Lyons à l'est, Bord-Louviers au sud de Rouen et dans l'agglomération, les forêts Verte, de Roumare et la Londe-Rouvray à Oissel. Dans l'Eure, les forêts de Vernon et Montfort présentent aussi un risque sévère.

L'ONF rappelle aussi quelques messages de bon sens. Alors qu'un feu sur deux est la conséquence d'une imprudence, il est interdit d'allumer un feu ou barbecue aux abords des forêts, de jeter une cigarette par la fenêtre de sa voiture. Les travaux avec une source d'étincelle sont aussi à bannir ainsi que le stockage de combustible contre les maisons (bois, fuel, butane…). Si vous êtes témoin d'un début d'incendie, il faut appeler les pompiers au 18 ou les urgences au 112.