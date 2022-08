Pays de Bray. 80 hectares de végétation brûlés

L'opération a duré une grande partie de la journée et de la nuit. Plus d'une cinquantaine de pompiers avec 25 engins, dont l'hélicoptère Dragon 76 et un drone, ont été mobilisés pour lutter contre un vaste feu de végétation à Montérolier, dans le pays de Bray.

À 15h15, ils annonçaient que la superficie du feu était estimée à 40 hectares et qu'il se propageait au Bois brûlé et au bois Le Fontenil. Un sapeur-pompier a été légèrement blessé au cours de l'après-midi.

L'incendie a continué de gagner du terrain, brûlant au total 80 hectares de chaumes et un hectare de bois. A 22 heures, les soldats du feu étaient parvenus à éteindre le foyer principal, mais plusieurs points chauds devaient encore être traités.

Avec la chaleur et la sécheresse, le risque d'incendie est très élevé en ce moment en Seine-Maritime.

L'Office national des forêts a d'ailleurs pris des mesures pour limiter les risques de départs de feu liés à la sécheresse.

La préfecture a de son côté interdit l'usage de feux d'artifice pour les particuliers.