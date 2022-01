Rouen : ils volaient des tuiles sur un toit

La brigade anti-criminalité était en patrouille rue Jules Adeline, à Rouen, dimanche 11 septembre, lorsqu'elle a aperçu, évoluant sur le toit d'une maison inhabitée deux hommes en train de démonter des tuiles et de découper la charpente. Interpellés et interrogés par les forces de l'ordre, les deux individus, âgés de 48 et 20 ans et résidant à Rouen, ont dit qu'ils faisaient cela pour réparer le toit de leur propre maison. Ils ont été convoqués ce matin à l'Hôtel de Police de Rouen pour expliquer leur geste.