Une bonne dose de jazz au Chat Vert

Rien de tel qu’un verre entre amis dans une ambiance jazzy pour terminer la semaine en beauté… Le programme de rentrée du café-concert “Le Chat Vert”, situé non loin de la place du Vieux Marché, à Rouen, promet des soirées agréables et rythmées.



Les vendredi 16 et samedi 17 septembre, les six musiciens du “Walkin’cool sextet”, issus des écoles de jazz elbeuvienne et rouennaise, feront vibrer trompette, trombone, saxophones alto et baryton, piano, contrebasse et batterie pour offrir une musique colorée. Les musiciens feront revivre ce jazz américain qui oscille entre swing et be-bop, en interprétant des morceaux connus ou moins connus des années 1950-60.



Pratique. “Le Chat Vert”, 20, rue de l’ancienne prison à Rouen, ouvert du mercredi au samedi de 18h à 2h et le dimanche de 16h à 20h d’octobre à mai. Tél. 09 81 95 11 58. Retrouvez la programmation de cette saison du Chat Vert sur www.lechatvert.net.