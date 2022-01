Laissez-vous tenter par les délices des "Cousines"

Angela Spriet a toujours été très attirée par les gâteaux. Elle obtient très rapidement le CAP Pâtissier, mais travailler dans une pâtisserie traditionnelle, c’est très peu pour elle ! Alors elle réfléchit à un concept plus personnel : "Je me suis dit : j’aimerais faire les pâtisseries que j’aimerais manger. Mon rêve, c’était d’ouvrir un lieu où l’on voit le pâtissier faire les gâteaux, où l’on peut s’asseoir, parler, déguster". La pâtisserie-salon de thé "Les Cousines" est née.

A ce projet, elle implique cinq de ses cousines, passionnées et gourmandes de pâtisserie. Chloé, l’une d’elles, explique : "Nous participons à la préparation, nous inspirons certaines recettes comme la tarte au chocolat blanc, nous testons et surtout nous goûtons !"



Leurs préférences vont aux pâtisseries anglo-saxonnes : cookies aux pépites de chocolat et beurre de cacahuète, cheese cakes vanille chocolat caramel au beurre salé ou au matcha (thé vert japonais), cupcakes (notamment le fameux butterscoth cupcake), tarte au citron flanquée d’une crème fouettée légère non sucrée, carrot cake (gâteau moelleux à la carotte, aux noix et aux épices), brownies, etc.



Enfin, Angela, qui est d'origine italienne, propose le midi de délicieuses pizzas généreuses en garniture.



Pratique. Pâtisserie Les Cousines, 16 place du Lieutenant Auber, Rouen Rive Droite, commandes 06 65 34 26 40 ou par mail lescousines.rouen@gmail.com, ouvert les mardi, jeudi, vendredi de 11h à 14h30 et de 16h à 18h30, le mercredi de 11h à 18h30, le samedi de 15h à 18h30.