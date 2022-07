Gastronomie. Influenceur culinaire, le chef Damien met en lumière les bonnes tables rouennaises en vidéos

C'était en novembre 2021. Rouen décrochait le label de ville créative à l'Unesco dans le domaine de la gastronomie. Une première en France. Le label, c'est bien. Encore faut-il le faire savoir. C'est désormais le pari que prend l'office de tourisme de Rouen. "On a voulu mettre en avant toutes les pépites, de la cueillette à l'assiette", explique Delphine Crocq, la directrice de Rouen tourisme et congrès.

Et pour dynamiser sa communication, l'office a fait appel à Damien Duquesne, alias chef Damien, influenceur culinaire aux 306 000 abonnés sur Facebook et 108 000 followers sur Instagram. "Quand on m'a appelé pour tourner des vidéos à Rouen, je suis venu en courant", explique-t-il. Vingt vidéos seront diffusées au compte-goutte sur les réseaux de l'office de tourisme et les siens pour une dizaine de rencontres en deux parties avec des producteurs, artisans ou restaurateurs rouennais : Christophe Cressent de Ma Boulangerie, meilleur ouvrier de France, Daniel Bourgeois, le fromager des Halles de Vieux-Marché ou encore Olivier Da Silva de l'Odas...

Au bout du compte, une belle mise en valeur du terroir et des savoir-faire, avec un coup de cœur pour Édouard S ! lin, de la ferme en maraîchage biologique de la Mare des Rufaux. "Ce mec est un génie !", lance le chef Damien avec sa décontraction nature ! e. Le mirliton de Ma Boulangerie ? "Meilleure pâtisserie du monde !", dit-il avec gourmandise.

Les fromages de la maison Jollit, place du Vieux-Marché.

"Il y a un territoire, des recettes ancestrales, comme le canard à la rouennaise. Mais ce que j'aime aussi, c'est que c'est un patrimoine qui est vivant, qui évolue", admet-il en tant que nouvel aficionado de la gastronomie normande. Devant les caméras, des rencontres sincères et une énergie communicative, que l'on ressent lorsque le chef Damien revient voir les restaurateurs. "Il est pareil dans la vie ! C'est convivial et généreux", affirme Éric Autin, chef de Rest'Authentique et de l'Incontournable. "Ce sont des passionnés. Dès que tu es passionné, ta vie est plus belle, le soleil brille plus et tu vois tout en couleur", confirme le chef Damien.

Au programme des vidéos : le canard à la rouennaise, la Saint-Jacques ou encore le sucre de pomme. "Il nous laissait tourner, il y a des moments où on se lâche, on raconte des conneries, on a bu un p'tit coup donc on est un peu plus chaud, enfin la vie quoi !"

Des visites thématiques autour du patrimoine gastronomique

L'office de tourisme a aussi édité un guide papier, disponible dans ses bureaux pour présenter les spécificités de la gastronomie rouennaise et ses acteurs. Une série de visites est aussi désormais proposée aux touristes, comme Rouen gourmande, une fois par semaine, qui allie découverte du patrimoine et dégustations au coin de la rue. Nouveauté, Bruno Bertheuil proposera "Marché Saint-Marc, le goût du panier" : une découverte de ce marché typique et de ses producteurs avant une dégustation du côté de l'Aître Saint-Maclou.

Rouen est un ville d'épicuriens, et cela va se savoir !

Rouen gourmande, visite hebdomadaire, met en avant le patrimoine de la ville et propose des arrêts dégustation chez des artisans de renom.