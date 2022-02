Juanito Martin, pour l'amour des champignons

Dieppedalle-Croisset, petit hameau de Canteleu coincé entre une falaise coiffée de forêt et les bords de Seine. Là, vit une rareté en voie de disparition. En France, ils ne seraient plus qu’une cinquantaine et, dans la région, il est le seul. Homme des cavernes de profession, Juanito Martin est champignonniste convaincu.

“Dans cette ancienne carrière du XIVe siècle creusée par des bagnards dans la falaise, la température est de 10°C toute l’année”, explique Juanito Martin, en parcourant les 12 000 m2 de galeries fraîches qui constituent son lieu de travail depuis près de vingt ans. Dans la roche, quelques fossiles marins d’une autre ère surgissent parfois dans le faisceau des lampes-torches.

Du bâtiment à la grotte

C’est ici que le roi du champignon haut-normand fait pousser, douze mois sur douze, le blanc de Paris, le blond d’Anjou, la pleurotte ou le Shii Ta Ke, spécimen japonais connu pour ses saveurs intenses et ses vertus médicinales. “J’ai acheté le terrain il y a vingt-cinq ans pour mon activité, et la carrière m’intéressait pour ranger, raconte le champignonniste. Je travaillais dans le bâtiment depuis l’âge de 14 ans. Je n’ai appris qu’après coup que la carrière abritait, cinquante ans auparavant, une champignonnière”.

Lassé par la dureté de son métier, Juanito Martin s’est subitement pris de passion pour les champignons, jusqu’à aller se former dans la vallée de la Loire et finir par troquer le ciment et les briques contre des champignons, le fumier dans lequel ils poussent, et l’obscurité. “Je ne fais que de la vente directe. Il y a quelques années, nous étions cinq à travailler ici et nous vendions beaucoup au MIN de Rouen. Et puis la concurrence de l’Europe de l’Est a fait chuter les prix...” Hors-jeu, contraint de licencier, le cultivateur a continué seul à faire tourner sa production.

Dans quelques mois pourtant, il passera le relais. A 60 ans, l’heure de la retraite a sonné. S’il a bien cru ne jamais retrouver de repreneur, son frère Luciano a finalement accepté de reprendre le flambeau. Ou plutôt la lampe-torche.