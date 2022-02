Rouen : le CNAR reçoit la biathlète Marie Dorin

Jeudi 6 octobre, à 18h30, le Club Nautique et Athlétique de Rouen organise, avec ses partenaires Allo Pare Brise express et Atouts Bio, une rencontre exceptionnelle avec Marie Dorin (double médaillée aux JO de Vancouver et aux Championnats du Monde 2011, 7e de la Coupe du Monde 2010-2011). En présence de sportifs de haut niveau et de chefs d'entreprise, la soirée explorera le thème "Comment se motiver pour durer" :

-Présentation des sports Aviron et Biathlon

-Echanges entre les chefs d'entreprise et les athlètes.

-Réflexions sur la similitude entre la motivation dans le sport et la motivation dans l'entreprise.

Rendez-vous jeudi 6 octobre 2011, 18h30, Salle d'honneur du CNAR, 20, rue de l’Industrie (île Lacroix), à Rouen.