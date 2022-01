L’embarcation a été offerte par la Région, le Département et la Ville de Rouen - avec un minibus, en prime ! - dans le cadre du dispositif “276, ça roule”, et a été baptisée du nom de Thierry Renault, président du club durant treize ans. Alain Hedain, qui lui succède, se félicite : “C’est un sport onéreux et nous avions besoin de matériel, d’autant qu’il s’agit d’un matériel de haut niveau”.