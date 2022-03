Rouen. Aviron : deux médailles pour les Rouennais aux championnats de France

Le Club nautique et athlétique de Rouen (Seine-Maritime) s'est montré à son avantage, aux championnats de France d'aviron senior qui se sont déroulés à Libourne le samedi 9 juin et le dimanche 10 juin 2018. Le CNAR y a décroché deux médailles. La première en argent grâce à Adèle Brosse, Carmen Mulot, Camille Loisel et Amélie Dossier dans le quatre sans barreur, seulement battues par les Franciliennes du club de l'Encouragement.

Une médaille d'argent et une de bronze

Du côté des garçons, Antoine Jegousse, Pierrick Verger, Tristan Larchevêque et Benoît Robin ont également brillé dans la version masculine de ce quatre sans barreur. L'équipage rouennais a terminé en troisième position derrière Meulan-Les Mureaux et Verdun.