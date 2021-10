170 ans, ça se fête ! Pour ce bel anniversaire du Club nautique et athlétique de Rouen (CNAR), de grands noms de l'aviron se sont réunis sur l'Ile Lacroix le samedi 20 mai 2017. Parmi les rameurs, des champions de France qui ont ramé sous les couleurs sang et or du CNAR et des athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques comme Corinne Le Moal (JO 1992), Phillippe Nous, Jean Marc Porte (JO 1969), Sophie Duval... Tous se sont retrouvés en famille pour relever le défi de ramer autour de l'ile Lacroix.

A la fin de la manifestation, 80 tours de l'ile ont été réalisés, ce qui représente près de 240km. Ces kilomètres convertis en dons ont permis au club de récolter 8 500 € pour offrir aux membres une nouvelle embarcation.

Un club aux ambitions olympiques

Historique, certes, mais le CNAR est résolument tourné vers l'avenir et souhaite continuer de faire parti du paysage sportif rouennais avec des sportifs ambitieux, qu'ils soient anciens membres ou toujours actifs au sein du club.

Pour cela, le club souhaite se tourner vers les entreprises partenaires, travailler avec les scolaires et s'ouvrir vers l'extérieur pour trouver des finances et permettre aux sportifs d'accéder au haut niveau tout en gardant leur politique de cotisation faible.

Coté sportif, "on souhaite avoir un champion olympique à Paris en 2024", nous confie l'un des responsable du club, ayant en tête le jeune Benoit Robin qui fera partie du collectif au championnat du monde d'aviron 2017 dans la catégorie poids léger.