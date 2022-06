Granville. Dans les coulisses de la préparation du Tendance Live

Nolwenn Leroy, Claudio Capéo ou encore Izïa seront vendredi 17 juin au Tendance Live de Granville. Quinze artistes vont venir fouler la scène sur la place Fontaine-Bedeau de la cité corsaire. Une scène qui ne se monte pas toute seule : derrière, ce sont les équipes de Kouliss et Contact STE.

La scène a une base de remorque de camion, qu'il faut déplier pour avoir tout le plateau disponible. C'est aussi une manière de travailler beaucoup plus simple et rapide pour les techniciens. Une fois cette étape passée, il faut installer les enceintes. Le but pour Matthieu Delaunay, le régisseur, est qu'on entende aussi bien devant la scène que tout au fond. Avec en plus la mer et le vent, le son va bien porter. "Sur Saint-Pair, ils n'auront pas de soucis à entendre un petit peu", juge le régisseur. Avec la chaleur importante des derniers jours, les équipes ont dû bousculer un peu le planning. Elles commencent plus tôt et terminent plus tard. Entre les deux, la pause a été prolongée pour éviter le soleil.

Pratique. Concert à 20 heures.