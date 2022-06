Granville. Tendance Live : les bons conseils pour lutter contre la chaleur

Après deux ans d'absence, le Tendance Live est de retour à Granville ce vendredi 17 juin. L'occasion de se retrouver autour d'un grand concert gratuit, durant lequel 15 artistes vont se succéder sur la grande scène installée place Fontaine Bedeau. Un moment exceptionnel pour fêter aussi les 40 ans de votre radio. À Granville, le temps sera au beau fixe, avec des températures élevées, jusqu'à 28-29 °C ! La chaleur déclinera ensuite au cours de la soirée.

Pour se prémunir de la chaleur, voici quelques conseils de bon sens, que rappelle Sylvain Lemarchand, pharmacien à Agneaux, près de Saint-Lô, comme "porter des habits amples et légers, boire régulièrement de l'eau, éviter de trop s'alcooliser". Mais aussi "penser à se rafraichir avec des bombes à eau, prévoir une casquette et de la crème solaire, et ne pas être trop près les uns des autres".

Sylvain Lemarchand Impossible de lire le son.

Pour les enfants, n'oubliez pas de les hydrater régulièrement. Un poste de secours tenu par la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et la Croix Rouge est installé devant la salle de Hérel.

Début du concert à 20 heures avec Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Ridsa, Charlie Winston, Izïa, Terrenoire, Adé, Tom Frager, Kikesa, Sound Of Legend, Tioma. Mais aussi, Charlie, Pascal Letoublon, La Petite Culotte et Marghe. Plus de 4 heures de concert et un feu d'artifice tiré depuis la mer en fin de soirée pour fêter les retrouvailles.

