Franc succès pour Calvadose de rock !

Tous les ingrédients étaient réunis pour que la dixième édition de Calvadose de Rock à Bayeux soit inoubliable : une programmation de haut niveau (La chanson du dimanche, les Fatals Picards, les Wampas, My girl in Trouble, The Dodoz, Stuck in the Sound et The Rakes), un tarif tout à fait abordale (10 euros la soirée, quinze euros les deux soirées), une météo estivale, bref tout y était.



Sur la seule soirée de vendredi, 5 000 personnes avaient fait le déplacement. C'est plus que sur les deux soirs de l'an dernier. Adeline Flambard la programmatrice et tout son équipe ont de quoi être satisfait : cette année encore ils auront marqué la vie culturelle du pays bajocasse.





Galerie photos