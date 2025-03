Jeu. Gagnez deux places pour le Festival international du Cirque de Bayeux

Le Festival international du Cirque de Bayeux revient pour une nouvelle édition spectaculaire, rassemblant les meilleurs artistes du monde sous son chapiteau emblématique.

Sous le chapiteau installé à Bayeux, les plus grands artistes venus des quatre coins du monde rivaliseront d'adresse et de talent pour vous offrir un spectacle inoubliable. Acrobates défiant la gravité, jongleurs virtuoses, clowns irrésistibles et numéros équestres fascinants promettent émerveillement et frissons pour toute la famille. Cette année encore, le festival met à l'honneur des prestations primées dans les plus prestigieux événements circassiens internationaux.

Retrouvez le programme complet sur festivalcirquebayeux.fr.