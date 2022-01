Une bonne dose de Rock !

"Notre marque de fabrication, c'est plus la découverte que les têtes d'affiche. Mais cette année pour notre anniversaire, nous avons voulu un esprit différent avec des groupes plus connus." , explique Adeline Flambard, responsable du service action culturelle de la ville et programmatrice. Au menu, des groupes "très présents scéniquement" : The Rakes, Les Wampas, The Dodoz, Stuck in the Sound, Les Fatals Picards, La Chanson du Dimanche et le trio de musiciennes caennaises, My girl in trouble.



Grande nouveauté du festival cette année, l'instauration de navettes gratuites de Bayeux jusqu'à la ferme de Sully. "Nous souhaitons que le public reparte en se disant qu'il a vécu un moment à part, un moment privilégié." , relate Adeline Flambard. A 10 euros la soirée et 15 euros le pass deux jours, le public est attendu en nombre dès 19 heures à l'ouverture des portes.



Ce qu'il faut savoir :

Début des concerts à 20h.

Ordre de passage des groupes :

Vendredi : La Chanson du dimanche, les Fatals Picard, les Wampas

Samedi : My Girl in Trouble, The Dodoz, Stuck in the sound, The Rakes

Parking gratuit sur place

Renseignements : 02 31 92 03 30



