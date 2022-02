Feu vert pour le contournement Est d'Elbeuf

Cet aménagement permettra de délester le trafic sur la RD 921, où 13 000 véhicules, dont 8% de poids lourds, circulent chaque jour pour rejoindre l’autoroute A 13 par l’échangeur de Criquebeuf-sur-Seine, et la RD 913 (6 300 véhicules/jour). L'objectif est de contourner les communes de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76), Martot (27) et Tostes (27).

Le projet consiste à aménager, sur 6km, une route bidirectionnelle à deux voies en élargissant la chaussée actuelle dans la traversée de la forêt de Bord et en créant une voie nouvelle contournant à la fois le hameau de la Vallée sur la commune de Tostes au Sud et les futures zones de développement de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf.

Cinq carrefours dont quatre giratoires seront aménagés afin de permettre le raccordement aux routes départementales 921 en direction de Criquebeuf-sur-Seine et 913 en direction de Louviers, ainsi que l’accès aux communes de Martot et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. La circulation des piétons, vélos et des engins agricoles sera autorisée et favorisée par l’aménagement de bandes multifonctionnelles sur la totalité du tracé.

Le coût de ce projet de contournement de l’Est du territoire elbeuvien est estimé à 10 millions d'euros et serafinancé dans le cadre des infrastructures routières prises en compte au titre du Contrat 276.