Elbeuf : travaux route Bourgtheroulde

Lundi 26 et mardi 27 septembre 2011, des travaux de rénovation sont programmés sur la couche de roulement de la RD 913 Route Bourgtheroule, entre les nouveaux immeubles des Ecameaux et le petit rond-point du Buquet. L’opération consiste à raboter et refaire le revêtement en béton bitumineux à chaud. Les travaux débuteront à 8h45 et se termineront à 17h00 sous alternat manuel et par feux avec interdiction de stationner. Un rabotage est prévu le premier jour, les travaux d’enrobés sont quant à eux programmés le deuxième jour. Les travaux seront réalisés par l’entreprise DEVAUX-COLAS avec l’accompagnement des agents de la Direction des Routes.



Une note d'information sera distribuée dans les boîtes aux lettres des riverains ainsi que sur les pare-brise des véhicules.