Universités : le PRES Normandie est créé

Ce PRES regroupe désormais officiellement cinq établissements des deux Normandie : les universités de Caen, du Havre, de Rouen, et les deux écoles d’ingénieurs l'ENSICaen et l'INSA de Rouen. Il vise à mettre en place des politiques communes dans le cadre d’écoles doctorales communes, de laboratoires communs, de formations co-habilitées, des investissements d'avenir (laboratoires et équipements d'excellence), de projets partagés, d’une université numérique et du RUNN (réseau universitaire numérique normand).

Le PRES Normandie Université est le second EPCS interrégional. Il regroupe 70 000 étudiants, 4 000 enseignants-chercheurs, 2 200 doctorants, 2 400 personnels ingénieurs, techniques et administratifs et 140 structures de recherche.

Dans les prochaines semaines, les établissements fondateurs désigneront leurs représentants au Conseil d’administration de l’EPCS Normandie Université. Joël Alexandre, désigné administrateur provisoire par les présidents et directeurs des établissements fondateurs, est chargé d’organiser cette phase transitoire. Le premier siège est implanté à l’université de Caen Basse-Normandie, au campus 1.