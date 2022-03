Normandie : 22 postières visent le Maroc

Au menu des sélections, organisés par des postiers bénévoles et l'ASPTT Rouen : course à pied, épreuves de lancer, de franchissement d’obstacles et de porter, tests psychologiques, jury de motivation.

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une épreuve 100% féminine qui réunit depuis 1990 dans le désert marocain, des femmes du monde entier de tous âges et de tous niveaux socioculturels.

Pratique. Epreuves de sélection régionales du 22e Rallye Aïcha des Gazelles, de 9h45 et 11h30, au Stade Marcel Lemire, Espace de la Petite Bouverie, 22 allée Pierre de Coubertin, à Rouen.