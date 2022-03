La grande métamorphose de la gare Saint-Lazare

Aux yeux des Rouennais, cela fait un certain temps que leur gare parisienne a pris les traits d’un chantier qui semble s’éterniser. Bonne nouvelle, en janvier 2012, la deuxième gare d’Europe en termes de fréquentation (450 000 voyageurs y transitent chaque jour) offrira un nouveau visage, au terme de la phase principale de ces travaux de Titan : celui du "cœur Saint-Lazare".

Un centre commercial de 10 000 m2

Voilà bientôt huit ans que la porte d’entrée ferroviaire de la Normandie à Paris a débuté sa mue. Et c’est toute la structure de la gare qui a changé peu à peu derrière les palissades et les murs aveugles provisoires. "Trois niveaux ont été creusés en sous-sol, s’ajoutant aux deux déjà existants. Vingt et un escaliers mécaniques et deux ascenseurs permettront aux visiteurs d’accéder facilement aux lignes de métro et aux deux niveaux de parking, depuis la salle des pas perdus qui va retrouver sa vraie fonction. Le nombre d’écrans d’information sera doublé. Enfin, la nouvelle gare accueillera 10 000 m2 de commerces, soit 80 boutiques ! Un tiers des surfaces a déjà été réservé", commente Jean-Maurice Sede, le directeur de la gare. "Tout cela dans l’objectif d’une fluidité améliorée."

Les Rouennais, parmi les principaux usagers de la gare Saint-Lazare, sont impatients de voir la fin des travaux. “C’est actuellement loin d’être confortable”, souligne Alexandre, 32 ans. “Il y a peu de moyens de prendre un café, pas de communication sur le chantier, la signalétique des accès est encore approximative. Et je crains qu’au bout du compte, il n’y ait pas plus de places assises pour attendre le train". D’autres, au contraire, relativisent : "Si notre gare d’arrivée est aussi bien refaite que la gare de l’Est, cela valait le coup de patienter".